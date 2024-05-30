Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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Yerel

Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayati tehlikeyi atlattı

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Denizli'de hastane bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda iş adamı hayati tehlikeyi atlattı. Olayda kurşunların atardamarına isabet ettiği belirtilen iş adamı, tedavi altına alındı ve normal yoğun bakım ünitesine yerleştirildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

30.05.2024 11:27
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Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayati tehlikeyi atlattı

DENİZLİ - Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayati tehlikeyi atlattığı normal yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Olay, Dün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir alışveriş merkezi işletmecisi O.Y. (28), 20 ATS 75 plakalı aracıyla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne geldi. Burada kendisini takip eden bir şahıs, O.Y'nin araçtan inmesinin ardından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırgan otoparkta kendisini bekleyen araçla olay yerinden kaçarken, O.Y. ise tedaviye alındı. Açılan ateş sonucu kurşunların kasık ve sağ baldırındaki atardamara isabet ettiği öğrenilen O.Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ameliyattan çıkan O.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve normal yoğun bakım odasına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahısların yakalanması çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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