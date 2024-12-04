Silifke'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Silifke'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Silifke\'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılım oranı yüksek oldu ve engelli bireyler gönüllerince eğlendi. Başkan Turgut, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemini vurguladı.

04.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen zihinsel, görme ve yürüme engelli bireylerin mutluluğuna, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'ta eşlik etti. 'Dünya Engelliler Günü'nde özel bireylerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Turgut, 'En büyük engel sevgisizliktir. Engelli olmak bir engel değil. Bizim için önemli olan engelli vatandaşlarımızı oldukları gibi kabul etmek ve üreten bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Kentimizde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve fırsat eşitliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman engelli bireylerimizin yanında olacağız. Engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hayata her anlamda sorunsuzca katılımının sağlanmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Emeği geçen ve bizi düşünen herkese teşekkür ediyoruz"

Etkinlik için engelli bireyler ile aileleri adına teşekkür eden Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, "Böylesi güzel bir program ve etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak ve bizleri böylesi anlamlı bir günde yalnız bırakmamak gerçekten biz özel insanları ve ailelerini çok mutlu etti. Zihinsel, görme ve yürüme engelli bireylerimiz, aileleri ile birlikte güzel bir akşam geçirdiler.?Yemekli ve canlı müzikli eğlenceye katılan engelli bireylerimizin mutluluğu görülmeye değerdi.?Geç saatlere kadar gönüllerince eğlenen bireylerimiz ve aileleri unutulmayacak bir gece yaşadılar. Birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ise '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler ile ailelerini yalnız bırakmayarak, etkinliğe katıldı ve mutluluklarına ortak oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silifke'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

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