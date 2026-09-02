Silivri açıklarında gemi çarpıştı, 10 mürettebatla irtibat kesik, arama sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında gemi çarpıştı, 10 mürettebatla irtibat kesik, arama sürüyor

Silivri açıklarında gemi çarpıştı, 10 mürettebatla irtibat kesik, arama sürüyor
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Marmara Denizi Silivri açıklarında gece saatlerinde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemi ve 10 mürettebatla irtibat kesilirken, bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin sahibi şirketin önünde endişeli bekleyiş devam ediyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında gece saatlerinde meydana gelen gemi kazasının ardından irtibatın kesildiği "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ve 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin sahibi İmamoğlu Gemicilik firmasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Firma önünde ise endişeli bekleyiş devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi ile "Alsu" isimli tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiyle ve gemide bulunan 10 mürettebatla irtibat kesildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri ile diğer arama kurtarma unsurları, kayıp gemi ve mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, geminin kısa sürede battığının değerlendirildiğini belirtirken, bölgede denizden ve havadan geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, kaybolan geminin sahibi olan İmamoğlu Gemicilik firmasının önünde bekleyiş sürüyor. Kazanın üzerinden yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen şirket tarafından kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, firma önündeki endişeli bekleyiş devam ediyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri açıklarında gemi çarpıştı, 10 mürettebatla irtibat kesik, arama sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında gemi çarpıştı, 10 mürettebatla irtibat kesik, arama sürüyor - Son Dakika
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