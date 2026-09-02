Silivri açıklarındaki gemi kazasında 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin, "Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak" dedi.

Vali Gül, Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonrası arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye geldi. Yetkililerle görüşen Vali Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Bugün üzücü bir olaya şahitlik ettik, maalesef Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Olay yeri, Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta, bunun sonucunda da gemilerimizden birinin de battığını düşünüyoruz. Bunun neticesinde de içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz. Olayın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay, tüm kurum ve kuruluşlarımız gerek karada, gerek denizde, çalışmalara başladı. Şu anda denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 tane yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 tane de denizin altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var. Tabi derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz, yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan, derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın taramanın kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. Çok kısa süre içerisinde gemi ile ilgili, mürettebat ile ilgili bilgiler alınacak. Burada da Kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşların desteği ile mürettebatı, akrabaları yakınları, hemşerilerimiz merak edenler, basın mensuplarımız, herkese bilgi veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Kazanın olmasıyla ilgili, kusurun kimde olduğu, olup olmadığı ile ilgili yine süreçtir, belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Vali Gül, açıklamaların ardından yakınlarından gelecek haberi bekleyen kayıp mürettebatın ailelerinin yanına giderek bir süre görüştü.