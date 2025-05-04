Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu saldırının sadece bireye değil memleketin huzuruna yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel'e yapılan saldırıyı kabul etmediklerini ifade eden Balcıoğlu, "Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Biz, her zaman sağduyunun, barışın ve hukuk düzeninin yanında durduk. Bugün de aynı yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, "Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldırının sadece bireye değil memleketin huzuruna yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi. - İSTANBUL