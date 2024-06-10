Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kadınlar Plajı Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kadınlar Plajı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde belediye tarafından kapatılan kadınlar plajı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Balcıoğlu, plajın yasal durumunu ve uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığını değerlendirdi.

10.06.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde belediye tarafından kapatılan kadınlar plajı hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Özel ya da tüzel kişiler, yani herkes ancak ve ancak yasalar çerçevesinde hareket edebilir. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemeyiz, etmemeliyiz de" dedi.

Göreve başladığından itibaren Selimpaşa'daki kadınlar plajı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CİMER ve çeşitli kurumlardan kendisine ulaşan belgelerde, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu, buralarda hiçbir yapı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek gibi engellerin oluşturulamayacağının belirtildiğini ifade etti.

Kadınlar plajının yasal durumu

Başkan Balcıoğlu, Selimpaşa'daki kadınlar plajının tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu bahse konu Selimpaşa'daki alanda imar edilen kadınlar plajı tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim, gerekse idari ekibim, kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok, bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle yasalar içerisinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık ancak bulamadık. O sebeple bu alanı tekrar kamunun kullanımına açtık" dedi.

Cumhur İttifakı meclis üyelerine çağrı

Başkan Balcıoğlu, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bizim değerlendirmemiz, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden yapılarak gerekli işlem yapıldı" dedi.

Bora Balcıoğlu Cumhur İttifakı meclis üyelerine seslenerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğunuz var, yasa yapma hakkı elinizde. Değiştirin yasayı bir değil iki tane kadınlar plajı yapacağım, söz veriyorum. Ben bunu Silivri Belediye Meclisi'nde de anlattım. Orada dört tane direk dikmekle olmuyor, ben altı tane direk dikeceğim, hatta denizi de kapatacağım ya bu kadar net. Bu konu için de yasayı değiştirin, ben sadece yasayı uyguladım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bora Balcıoğlu, Selimpaşa, İstanbul, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kadınlar Plajı Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:43:04. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kadınlar Plajı Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement