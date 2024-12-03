Silivri Belediyesi 2024 Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi 2024 Projelerini Tanıttı

Silivri Belediyesi 2024 Projelerini Tanıttı

Silivri Belediyesi 2024 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Bora Balcıoğlu, çocuklar, gençler ve yaş almışlar için hayata geçirilen projeleri tanıttı. Tematik parklar, eğitim desteği ve sağlık projeleri hakkında bilgiler verdi.

03.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
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Silivri Belediyesi 2024 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, belediyenin son dönem projelerini ve önceliklerini anlattı.

Silivri Belediyesi 2024 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşiminde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu belediyenin son dönem projelerini ve önceliklerini detaylı bir şekilde anlattı. Çocuklar, gençler ve yaş almış vatandaşlar için hayata geçirilen çalışmaları paylaşan Başkan Balcıoğlu, bu kesimlere yönelik projelerin yönetim anlayışında her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tematik park projesi yolda

Park projeleri hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Çocukların sevdikleri karakterlerle tasarlanmış eğlenceli alanlar ya da eğlenirken öğrenmelerine katkı sağlayacak farkındalık parkları oluşturabiliriz. Ayrıca, alışılagelmiş bitkilerin dışında farklı bitki türleriyle donatılmış tematik parklar da planlıyoruz. Bu konular üzerinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Zabıta Müdürlüğü'nün karşısında yeni yapılan Vefa Parkı'na da ilave yapılacağını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Küçük yaş grupları için afet farkındalığı kazandırmayı amaçlayan bir konsept üzerinde pedagogumuzla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitime verilen desteklerin önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, devlet okullarına sırasıyla su arıtma sistemleri kurulacağını belirtti. Ülkenin ekonomik şartlarına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Bir nebze de olsa ailelerimize hem de beraberinde çocuklarımıza dokunabilmek ve evlatlarımızın bu ekonomik zorlukları hissetmelerini engellemek için içme sularını arıtma sistemi vasıtasıyla tedarik etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Lise öğrencilerine her sabah ücretsiz çorba ikramı başladı

Başkan Balcıoğlu, ikinci yeni projenin sabahları lise öğrencilerine ücretsiz çorba ikramı olduğunu belirtti. İlk uygulamanın Yusuf Sarıbekir Lisesi'nde gerçekleştirildiğini ve gençlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, bir öğrenciyle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Birisi diyor ki, 'Ağabey, sen böyle her sabah bu çorbayı ver bize, bizim zayıf notlar nasıl düzeliyor bak gör, hocalar bile şaşıracak'. Biz de bir zamanlar öğrenciydik. Hem çalıştık hem okuduk. Kazıya kazıya geldik bu günlere, o yüzden onların halini çok iyi anlıyorum. İşte bu nedenle daha da çok çalışacağız."

Ücretsiz HPV aşısı için çalışmalar sürüyor

Dar gelirli kadınlar için tıbbi destek projelerinin de gündemde olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Ekiplerimiz, rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla ücretsiz HPV aşısı sağlanması için gerekli mevzuat çalışmalarını sürdürüyor. Hukuki engellerin kalkması halinde projeyi hemen başlatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi 2024 Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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