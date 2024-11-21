Silivri Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiblerine Kış Yardımı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiblerine Kış Yardımı

Silivri Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiblerine Kış Yardımı

Silivri Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklar için 600 adet kışlık mont ve bot dağıttı. Proje, çocukların zor kış şartlarında üşümemesi amacıyla hayata geçirildi.

21.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Silivri Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından hazırlanan kışlık mont ve botlar, zorlu kış şartlarında çocuklara destek olmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Soğuk kış günlerinde üşümemeleri için çocukların yaş gruplarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan 600 adet kışlık mont ve bot, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiblerine Kış Yardımı - Son Dakika

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