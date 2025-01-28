Silivri Belediyesi\'nden Pazartesi Pazarı Denetimleri

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için Pazartesi Pazarı'nda denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi Pazarı'nda denetimlere devam ediyor. Ekipler, pazar yerindeki ürünlerin fiyat ve etiket kontrollerini yaparken, hijyen standartlarını ve tartı doğruluğunu da denetliyor. Esnafın kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi için gerçekleştirilen bu düzenli denetimlerde hem vatandaşların haklarının korunması hem de güvenilir bir alışveriş ortamı sağlanması hedefleniyor. - İSTANBUL
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