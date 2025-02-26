Silivri Belediyesi'nden Ramazan Denetimleri - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Ramazan Denetimleri

Silivri Belediyesi\'nden Ramazan Denetimleri

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca zincir marketlerde denetimlerini artırarak, son kullanma tarihleri, kasa ve reyon farkları ile hijyen koşullarını kontrol ediyor. Tarihi geçmiş ürünler imha edilmeye alınırken, hijyen standartlarının korunması için çalışmalar sürdürülüyor.

26.02.2025 19:49  Güncelleme: 19:55
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Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, devam eden denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, tüm zincir marketlerde son kullanma tarihleri, kasa ve reyon farkları ile hijyen koşullarını kapsamlı bir şekilde denetliyor. Yapılan denetimlerde, tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Ramazan Denetimleri - Son Dakika

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