Silivri Belediyesi Yaz Spor Okullarını Açtı

Silivri Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değerle, bu yıl da Yaz Spor Okullarını hizmete açtı.

Silivri Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yaz Spor Okulları Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Çocukların spor yapabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Bizim için çocuklarımız her şeyden kıymetli. Kim tutarsa onun elinde kalıyor bu evlatlarımız. İşte tam da bu yüzden, biz istiyoruz ki çocuklarımızın ellerinden doğru insanlar tutsun! Biz istiyoruz ki bu elleri spor tutsun, sanat tutsun, bilim tutsun. Çocuklarımız zararlı alışkanlıkların değil, sporun, bilimin, kültürün peşinden koşsun istiyoruz" dedi.

Bu yıl Yaz Spor Okullarında toplam 12 farklı branşta eğitim verileceğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Futboldan yüzmeye, basketboldan tenise, jimnastikten satranca kadar pek çok alanda çocuklarımız sporla iç içe olacak. ve bu yıl 3 binden fazla yavrumuz kayıt yaptırdı! Bu sayı, Silivri'mizin sporla büyüyen, sporla nefes alan bir kent olduğunun en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Yaz Spor Okullarının yanı sıra yıl boyu devam eden spor aktivitelerinden söz eden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yetenekli evlatlarımızı yıl boyu devam eden Yüzme ve Futbol Akademilerimize dahil ediyoruz. Bugün burada, yüzme branşında Türkiye şampiyonlukları, İstanbul şampiyonlukları yaşamış çocuklarımız aramızda. Onlar bu kentin yüz akı, gururu oldular. Evlatlarımızı buradan yürekten kutluyor, kocaman bir alkış istiyorum. İyi ki varsınız çocuklar! Futbol Akademimiz de büyük bir umut kapısı. Yaz spor okullarında futbolla tanışıp sonra akademimizde devam eden bir evladımız, geçtiğimiz sezon tam 26 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi üst düzey kulüplerin altyapısına hazırlanıyor. Bu başarılar, sistemli bir emeğin, inancın ve dayanışmanın sonucudur."

Sporun sadece sahalarda kazanılan bir madalya olmadığına değinen Başkan Balcıoğlu, "Sizler burada sadece kaslarınızı değil, yüreklerinizi büyütüyorsunuz. Ne mutlu bize ki sizin gibi pırlanta gibi çocuklarımız var. Biz de sizin için durmadan çalışıyoruz. Silivri'nin dört bir yanında yeni spor alanları, parklar, oyun sahaları yapmaya devam ediyoruz. Yeter ki siz hayal kurun, yeter ki yüzünüz gülsün. Biz istiyoruz ki Silivri'nin çocukları eşit şartlarda büyüsün, kimse geride kalmasın" ifadelerine yer verdi.

Açılışa katılan Silivri Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, spora ve sporcuya verdiği destek için Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. İlçedeki spor faaliyetlerinin artarak devam edeceğini dile getiren Tonta, Yaz Spor Okullarının hayırlı olmasını diledi. - İSTANBUL