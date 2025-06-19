Silivri\'de 15. Ortaköy Börek Festivali Coşkuyla Kutlanacak

Silivri'de geleneksel hale gelen Ortaköy Börek Festivali, 22 Haziran'da lezzetli börekler, renkli etkinlikler ve Sakiler konseriyle Silivrililere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Silivri, bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Ortaköy Börek Festivali'ne hazırlanıyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festival öncesinde mahalledeki hazırlıkları yerinde inceledi ve büyüklerin deneyimiyle hazırlanan börekleri tattı.

Başkan Balcıoğlu, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek festivale tüm Silivrilileri davet ederek, "Her yıl büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Ortaköy Börek Festivali'nde, bu yıl da hem lezzetli börekleri tadacak hem de Sakiler'in muhteşem performansıyla eğleneceğiz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL