Silivri\'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde restoranda bulunan çalışanlar ve müşteriler, sarsıntıyla kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı. Arnavutköy'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıya restoranda yakalanan çalışanlar ve müşterilerin kendilerini dışarıya attıkları görüldü. - İSTANBUL