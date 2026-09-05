Silivri'de batan geminin enkazını TCG Akın tespit etti, Vali Gül ailelerle görüştü - Son Dakika
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Silivri'de batan geminin enkazını TCG Akın tespit etti, Vali Gül ailelerle görüştü

Silivri\'de batan geminin enkazını TCG Akın tespit etti, Vali Gül ailelerle görüştü
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Marmara Denizi Silivri açıklarında batan geminin enkazı, TCG Akın gemisi tarafından tespit edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, arama-kurtarma çalışmalarını inceledi ve kayıp mürettebatın aileleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından haber alınamayan mürettebat için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan TCG Akın gemisine giderek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kazada haber alınamayan mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla da bir araya gelen Vali Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Batan geminin enkazı tespit edildi"

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti. Sadece ailelerimizin değil, milletimizin de çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi; mürettebat içeride mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Milletimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de batan geminin enkazını TCG Akın tespit etti, Vali Gül ailelerle görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de batan geminin enkazını TCG Akın tespit etti, Vali Gül ailelerle görüştü - Son Dakika
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