Silivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.
İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüme riski taşıyan yangının ormanlık alana ulaşması ekiplerin koordineli çalışmasıyla önlendi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken sonrasında tamamen söndürüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Silivri'de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?