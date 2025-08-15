Silivri\'de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Silivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüme riski taşıyan yangının ormanlık alana ulaşması ekiplerin koordineli çalışmasıyla önlendi. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken sonrasında tamamen söndürüldü. - İSTANBUL