Silivri\'de Yeni Duruşma Salonu İnşaatı Devam Ediyor

26.03.2026 15:58
Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda inşaatı süren yeni duruşma salonu, 2295 kişi kapasiteli olacak.

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşaat süreci devam eden yeni duruşma salonu havadan görüntülendi. 11 bin 549, 25 metrekare alana inşa edilen salonun 555 sanık, bin 268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacağı öğrenildi. Duruşma salonun önümüzdeki günlerde açılarak, çeşitli davaların görülmesine başlanması bekleniyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü içerisinde yer alan ve inşaat süreci devam eden yeni duruşma salonu havadan görüntülendi. Görüntüler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşıldı. 11 bin 549, 25 metrekare alana inşa edilen salonun 555 sanık, bin 268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacak. Zemin kat dahil toplam 3 kattan oluşacak. Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen salonun, ısıtma ve soğutma sistemlerinin iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak.

Duruşma salonu yerleşim planının detayları ortaya çıktı

İnşaatı devam eden duruşma salonun yerleşim planının detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 7 bin 238 metrekare alana sahip zemin katta fuaye alanı, duruşma solunu, mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, jandarma bekleme alanı, jandarma odası, sanık odaları, gizli tanık odası, güvenlik odası, izleme odası, server odası, kazan dairesi, elektrik odası, revir odası, dikte odası, rack kabin odası, rezerv oda, seyirci kafeteryası, kantin, çay ocağı, bay, bayan ve engelli lavaboları, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler olacak.

Salonun 1'inci katında ise, 4 bin 150 metrekare alana sahip olacağı öğrenilirken, bu katta da; mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, hakim-savcı kafeteryası, idari ofis, arşiv, kalem odası, sanık odaları, jandarma bekleme alanı, iklimlendirme klima santral odası, bay-bayan mescit ve abdesthaneler, avukat kafeteryası, kantin, rezerv odalar, sanık odaları, çay ocağı, bay-bayan ve engelli lavaboları, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler yer alacak.

Duruşma salonun önümüzdeki günlerde açılarak, çeşitli davaların görülmesine başlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

