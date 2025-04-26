İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, Bilecik'te de hissedildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, vatandaşları muhtemel afet ve acil durum toplanma alanlarına yönlendirdi.
Başkan Durgut yaptığı açıklamada, afet anlarında güvenli alanların bilinmesinin önemine dikkat çekerek, Söğüt Belediyesi'nin bu hizmeti vatandaşlara sunduğunu belirtti. Vatandaşlar, belediye web sitesinin hizmetler menüsünden "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları" bağlantısını tıklayarak konumlarını sorgulayabilirler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Silivri'deki Deprem Bilecik'te Hissedildi, Başkan Durgut Uyardı - Son Dakika
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