Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

22.04.2022 22:24

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi Şırnak'ın Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 'Sıfır Atık Projesi' bünyesinde sanat sokağında vatandaşları çevre kirliliğine yönelik bilgilendirdi.

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 'Sıfır Atık Projesi' bünyesinde sanat sokağında vatandaşları çevre kirliliğine yönelik bilgilendirdi. Sıfır atık ile çevreyi temiz tutan öğrenciler öte yandan geri dönüşüm atıkları ile okul bütçesine gelir sağlıyorlar.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesince başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 'Sıfır Atık Projesi' dahilinde lise öğrencileri ilçe merkezinin yoğun olduğu sanat sokağında vatandaşlara el broşürü dağıtarak bilgilendirdi. Okul genelinde başlatılan projenin ilçe geneline yayılması adına çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, stant kurarak pankartlar ile günlük atıkların çevreye verdiği zararı ve buna çözüm olarak da geliştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ni anlattı. Geri dönüşüme giden atıklar ile cüzi bir miktar gelirin olduğu ve okul aile birliği hesabına aktarılarak, okulun ihtiyaçlarının giderildiği de belirtildi.

Proje koordinatörü Matematik Öğretmeni Reyhan Vahapoğlu yaklaşık 3 yıldır okul genelinde yürütülen proje bünyesinde öğrencilerin bir seviyeye geldiğini, atıkları sınıflarda belirlenen atık kovalarına attıklarını kaydetti. Reyhan Vahapoğlu, bu yıl sıfır atık projesini mevcut projelerine eklediklerini söyledi. Vahapoğlu; "Hedefimiz bir yıl içerisinde çöpsüz okul kıvamına gelebilmektir. Özellikle kağıt olsun, plastik olsun öğrencilerimiz bu konuda çok hassas davranıyorlar. Şu anda da öğrencilerimiz kendileri bilinçlendikten sonra broşür dağıtıyorlar vatandaşlara" dedi.

9. sınıf öğrencisi Melisa Avcı; "Bu projemizin bir amacı vardır. Bu da şehrimizi daha güzel hale getirmek içindir. Artık yerde çok görmekten memnun değiliz. Burada durmadan insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Sadık Yemez de gerek evde gerekse de cadde ya da sokaklarda gördükleri geri dönüşüme gidebilecek atıkları öğrencilere ulaştıracaklarını belirtti.

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi
Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi
Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi
Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

YORUMLAR
500
Son Dakika | Silopi'de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu Son Dakika | Silopi'de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur' Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur'

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Şırnak, Silopi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 22:31:54. #1.11#
SON DAKİKA: Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement