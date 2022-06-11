Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı - Son Dakika
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Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı

11.06.2022 16:27

- Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı Şırnak'ın Silopi ilçesinde liseli ve ortaokullu öğrencilere yönelik düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı yoğun katılımla gerçekleşirken, öğrenciler Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenerek kazandıklarını söyledi.

- Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde liseli ve ortaokullu öğrencilere yönelik düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı yoğun katılımla gerçekleşirken, öğrenciler Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenerek kazandıklarını söyledi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen liseli ve ortaokullu öğrencilere yönelik gerçekleşen Siyer-i Nebi yarışması bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Silopi'de 400 öğrencinin başvuru yaptığı sınavda öğrenciler birinci olmak için de yarıştı. Anadolu Gençlik Derneği Silopi Temsilcisi Aşkın Öztürk, "Türkiye genelinde olduğu gibi Silopi ilçemizde de 400 kişinin başvurduğu Siyer-i Nebi sınavımızı gerçekleştirdik. Kaybedeni olmayan yarışmada lise ve ortaokul düzeyinde öğrencilerimiz önderimiz Hazreti Muhammed'in hayatını okumuş oldukları siyer kitaplarından öğrendiler. İnsanlığın çıkmaza girdiği, gençliğin manevi boşlukta olduğu bu dönemde temel hedefimiz peygamberimizin hayatını okuyup, anlayıp hayatına tatbik etmesidir. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar düsturu ile yaratılış gayesini bilen ahlaki ve manevi değerler etrafında birleşmiş, ailesine, toplumuna, ülkesine ve yaratıcısına karşı sorumluluğunun farkında bir gençlik inşa etmeye gayret ediyoruz. Yarışmada emeği geçen teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, sınavın gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan okul müdürlüklerimize ve öğretmenlerimize, yarışmaya katılan kıymetli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sınava katılan öğrencilerden Muhammed Sezgin, "Çok şükür siyer sınavını bitirdik. Amacımız Hazreti Muhammed'in hayatını okuyup hayatımıza tatbik etmektir. 400 öğrenci ile bu heyecanı yaşadık, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı

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Kaynak: İHA

Hz Muhammed, gençlik, Şırnak, Silopi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı - Son Dakika

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