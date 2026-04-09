Silvan\'da Kızılay Kan Bağışı Etkinliği

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde 100. Yıl İlk ve Ortaokulu'nda Kızılay tarafından düzenlenen 'Okulumda KAN'PANYA Var' etkinliği, geniş katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç'in bizzat katılarak destek verdiği anlamlı etkinlikte, 100. Yıl İlk ve Ortaokul Müdürü Ferzan Bayraktar, okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda veli hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Andiç, kan bağışının hayati önemine değinirken, okul yönetimini ve minik öğrencileri bu duyarlı projeden dolayı tebrik etti. Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını gösteren bu projeyle, öğrencilere sosyal sorumluluk, merhamet ve toplumsal dayanışma bilinci aşılandı. Okul Müdürü Ferzan Bayraktar'ın koordine ettiği kampanyada, öğrenciler her getirdikleri bağışçı için birer 'Kahramanlık madalyası' almanın gururunu yaşadı. Bağış süreci boyunca en çok bağışçıyı okula davet eden ve en fazla madalyayı toplayan sınıf, okulun 'Kahraman sınıfı' seçilerek bu anlamlı günün anısına özel olarak onurlandırıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, toplanan her ünite kanın üç farklı hayata umut olacağı vurgulandı. - DİYARBAKIR