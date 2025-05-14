Simav\'da hafızlara özel diyanet izcilik kampı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Kuran Kursundaki 40 hafız ile 1 haftalık Diyanet İzcilik Kampı yapıldığı bildirildi.

Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi Diyanet Genç Ofis Manevi Danışmanı ve Diyanet izcilik Lideri Oymakbaşı Cuma Ali Tosun liderliğinde 15 Temmuz Şehitleri Kuran Kursundaki 40 hafız ile Kiçir Köyünde 1 haftalık Diyanet İzcilik Kampı yapıldı.

Yapılan kampta İzcilik Faaliyetleri, oyunları, değerler eğitimi, cemaatle namaz, hafızlık dersleri, okçuluk ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Simav'da her yaştan gence ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen İzci Lideri Cuma Ali Tosun, "Şu an ilçemizde 40 tanesi hafız olmak üzere 150 diyanet izcimiz ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kamp Türkiye de ilk olan hafızlarımıza özel bir kamp gerçekleştirdik. Lider arkadaşım Bahattin hocam, kuran kursu hocalarımız ve görevlilerimiz sayesinde, hafızlarımız izcilik faaliyetleri yanı sıra günlük ezber ve derslerine de devam ettiler. Çok verimli ve başarılı bir kamp oldu. Hafızlarımızın motivasyonu açısından bu tür kampları yılda bir kaç kez düzenlemek çok faydalı olacaktır" dedi. - KÜTAHYA