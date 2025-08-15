Simav'da Tohum Makineleri Kursu Düzenlendi

Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde 'Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımı Kursu' düzenlendi.

Tohum hazırlama makinelerinin verimliliğini arttırmak, iş güvenliği standartlarını sağlamak ve makine ömrünü uzatmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Güney beldesinde açılan toplam 88 saat süreli "Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımı Kursu"na 14 çiftçi katıldı. Kursta kursiyerlere temel mekanik işlemler, tohum hazırlama makinelerinin bakımı ve ayarları, kaplama yapılacak ürünlerde tohum hazırlama makinelerinin ayarları konularında bilgi verildi. - KÜTAHYA