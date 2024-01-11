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Simavlı öğrenciler Filistin'e yardım için 8 bin TL biriktirdi - Son Dakika
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Simavlı öğrenciler Filistin'e yardım için 8 bin TL biriktirdi

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camii'nde okuyan öğrenciler, harçlıklarını ve biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler, yardımı Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye makbuz karşılığında teslim etti.

Simavlı öğrenciler Filistin\'e yardım için 8 bin TL biriktirdi
11.01.2024 - 08:23,
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Simav Naşa Büyük Camide okuyan öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmesi için İlçe Müftülüğüne teslim ettiler.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camiine okul sonrası ve hafta sonu okumaya gelen öğrenciler, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri 8 bin TL'yi, Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye Filistin'e ulaştırılmak üzere makbuz karşılığı teslim ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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