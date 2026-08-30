Şimşek McQueen\'e Dönüşen Araç

Konya'da rot balans ustası Hüseyin Bağcı, yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığı aracını çizgi film karakteri Şimşek McQueen'e dönüştürdü.

Konya'da 35 yıldır rot balanscılık yapan 46 yaşındaki Hüseyin Bağcı, yaklaşık 5 yıl önce aldığı aracını Şimşek McQueen'e benzetmek için baştan aşağı yeniledi. Kaporta, boya, motor, jant ve iç dizaynını kendi emeğiyle değiştiren Bağcı, özellikle çocukların ilgisini çeken aracını sünnet gezilerinde de kullanıyor. Arabaları çocukluğundan beri sevdiğini ifade eden rot balans ustası Hüseyin Bağcı, "Arabalara ilgi ve alaka hoşuma gidiyor. Gerektiği şekilde ilgilenmeye çalışıyorum. Yıllardır, 35 senedir rot balanscıyım. Bu arabalar artık bana bağımlı bir hale geldi. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Arızalı bir araba olduğunda kafama takılıyor. İlla onu gidermem lazım. Gereken neyse, müşteriyi de memnun edebilmek için bu çaba içerisine girdik. Şu anda da uğraşmaktayım. Bu aracımız çizgi filmlere bakarak, güzel animasyonlardan esinlenerek dizayn edildi. Şimşek McQueen'e benzetmeye çalıştım, elimden geldiğince aynısını yapmaya uğraştım. Daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Göz ve benzeri hareketli sistemler yapmak istiyorum ama trafikte izin vermedikleri için şu anda yapamıyorum. Fakat fuarlarda yapmayı düşünüyorum. İnşallah Allah'tan bir mani gelmezse onları da gerçekleştireceğim. Yaklaşık 5 senedir bendedir. Bütün bakımlarını, tamiratlarını, kaporta ve boyasını, alt düzenini, motorunu, yani A'dan Z'ye bütün bakımlarını kendim ilgilenerek, el emeğiyle yapmış bulunmaktayım" dedi.

"Çocuklar binsin, baksın, beğensin"

Vatandaşların ilgi ve alaka göstermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Hüseyin Bağcı, "Hoşlarına gidiyor, benim de hoşuma gidiyor. Memnunum. Seve seve biniyorum. Çok hoşuma gidiyor, keyifli bir araç. Nereye gitsem mutlaka birileri karşıma çıkıyor ve 'Çok güzel olmuş' diyor. Güzel etkinlikler oluyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Sırf onlar için yaptım zaten ben bu aracı. Çocuklar binsin, baksın, beğensin. İleride belki onlara da ilham gelir, belki onlar da bir şeyler yapmak ister diye düşündüm. Benim için önemli olan Konya'da tek olması. Aynısından bir tane daha olmaması benim için önemli. Bu aracımız Konya'da tektir. Aynısından bir tane daha yoktur. Şehir merkezlerinde veya başka memleketlerde böyle bir araç varsa bilemem ama Konya'da böyle bir araç yok. Bu aracın bakım aşaması seneden seneye değişti. Her sene arabamıza yeni bir özellik, yeni bir güzellik kattık. Makyajı, temizliği, jantları, lastikleri, döşemeleri olsun, hepsini en güzel şekilde ayarlamaya çalıştım. Görüntü ve ses sistemine varana kadar hepsi mevcuttur arabamızda. Sünnet gezilerine devamlı çıkmaktayız. Çok isteyen var. Genellikle herkese gitmeye, yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu arabaya her sene yeni bir güzellik yapmaya devam edeceğim"

Aracın motor bakımlarını, kapı ayarlarını, temizliğini ve bütün işlemlerini A'dan Z'ye tamamen kendisinin yaptığını söyleyen Hüseyin Bağcı, "Ustalarımızdan da bilgi almaktayım. O bilgilere göre bu arabaya her sene yeni bir güzellik yapmaya devam edeceğim. Her sene bu sene böyleyse, gelecek sene temizlik yönünden olsun, boya yönünden olsun, renk yönünden olsun, jant yönünden olsun yeni işlemler yapıyoruz. Çocuklar her sene yenilik istediği için biz de bunları yapmaktayız. Maliyeti şu an için değişiyor. Her sene belli bir miktarda zam geldiği için bu yıl mesela 100 bin TL para harcadım bu aracımıza. Koltuklarını yeni değiştirdik. Spor koltuğa çevirdik, deri döşeme yaptık. İç dizaynını ve döşemelerini A'dan Z'ye, tavanına varana kadar tamamen değiştirdik" diye konuştu.