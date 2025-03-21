Şin-Bet Başkanı Ronen Bar Görevden Alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevden alınmasına ilişkin teklifinin hükümet tarafından oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'a hükümetten kötü haber geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma teklifinin hükümet tarafından kabul edildiği belirtilerek, " Hükümet, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevinin sonlandırılmasına yönelik teklifini oy birliğiyle onayladı. Ronen Bar'ın görevi, 10 Nisan 2025'te veya daimi bir Şin-Bet başkanı atandığında (hangisi önce gerçekleşirse) sona erecek" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun güven sorunu krize neden olmuştu

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, başbakan Şin-Bet başkanına tam güven duymalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bar'ı görevden almak istediğini açıklayan Netanyahu, zaman içinde büyüyen güvensizliği karara gerekçe olarak göstermişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada Netanyahu'nun Bar ile görüşerek görevine son verilmesi için hükümete bir karar taslağı sunacağını söylediği belirtilmişti. İsrail bası ise, bağımsız bir kurum olarak bilinen Şin-Bet'in başkanının ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağına dikkati çekmişti. - TEL AVİV