Sinan Akçıl, Konya'da Müzik Şöleni Düzenledi

KONYA'da sanatçı Sinan Akçıl, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarına müzik keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Sinan Akçıl konseriyle devam etti. Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sinan Akçıl, meydanı dolduran hayranlarına sevilen şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşattı.

Sahnede 'Yüzyılın Aşkı', 'Fark Atıyor' ve 'Tabii Tabii' gibi geniş kitleler tarafından bilinen parçalarına yer veren Akçıl'a, meydandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca hareketli şarkılarla yükselen tempo, zaman zaman duygusal parçalarla yerini daha sakin ve içten anlara bıraktı. Festival kapsamında üçüncü günü olan bugün ise Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, konser verecek.

Haber- Kamera: KONYA DHA))