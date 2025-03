Sincan Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Hediyeleri

Sincan Belediyesi tarafından kurulan 'Yarım Elma Hayır Çarşısı' ile ihtiyaç sahibi 885 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine kucak açan 'Yarım Elma Hayır Çarşısı', çocukların bayram heyecanına ortak oldu. Çarşıya aileleri ile gelen çocuklar, rengarenk ayakkabılar ve elbiseleri elleriyle seçti. Paketlenen kıyafetleri alan çocuklar evlerinin yolunu tuttu. Hayır Çarşısı çocukların olduğu kadar ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında. Bu kapsamda binlerce aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Yarım Elma Hayır Çarşımızın kapısı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her daim açık. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çocuklarımızın bayram coşkusunu ikiye katlamak istedik. Çocuklarımız özenle hazırlanan bayramlıklarını çarşımıza gelerek aldılar. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Bunların yanında yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce gıda kolisi dağıttık. Her zaman her koşulda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA