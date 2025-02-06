Sincan'da 6 Şubat Depremleri için Afet Bilinçlendirme Eğitimi

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Sincan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 2'inci yıldönümü nedeniyle Sincan Anadolu Lisesi'nde afet bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

Sincan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, asrın felaketinin 2'inci yılı nedeniyle Sincan Anadolu Lisesi'nde öğrencilere deprem eğitimi verdi. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve öğrenciler katıldı.

"Günde 10 bin civarında yemek verdiğimiz günler oldu"

Deprem döneminde 3 gün içerisinde 103 tır yardım topladıklarını belirten Başkan Ercan, "Zaten ilk günler ekip araçlarımız, bütün teknik elemanlar, arama kurtarma ekiplerimiz herkes seferber oldu. Mühendisi, işçisi, temizlik elemanı. 4 ay günde üç öğün yemek çıkarmaya devam ettik. Günde 10 bin civarında yemek verdiğimiz günler oldu. İlk konteyner kenti hazırlayan kurum Sincan Belediyesi'ydi orada. Allah da bize yardım etti, çok erken davrandık. Hemen altyapısını, üstyapısını, içinin mobilyasına kadar her şeyini çok kısa bir süre içerisinde, daha bir ay tamamlanmamıştı ve biz konteyner kentimize geçirmiştik. Adıyaman merkezde çok kısa bir süre içerisinde, yanılmıyorsam 70 civarında dükkanın olduğu çevre düzenlemesinin, peyzajın olduğu, her şeyin olduğu bir çarşıyı hizmete açtık" ifadelerini kullandı.

"Sincan o gün, her zaman olduğu gibi böyle zor zamanlarda bir kez daha o kenetlenmenin, dayanışmanın örneğini vermişti"

Ercan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına sabır niyaz etti. Sincan ilçesinin her zaman olduğu gibi deprem zamanında bir kez daha o kenetlenmenin, dayanışmanın örneğini verdiğini aktaran Ercan, "Bir kez daha sizin nezdinizde tüm Sincanlı gençlere özellikle -çok destek oldular- teşekkür ediyoruim" diye konuştu. - ANKARA