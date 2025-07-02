Sincan\'da Huzur İçin Ortak Denetim

Sincan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ortak bir denetime imza attı. Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen, drift atarak çevreyi rahatsız eden kişileri uyararak, gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Son zamanlarda vatandaşlardan gelen yoğun ihbarları değerlendiren Sincan Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ortak bir denetim yaptı. Ekipler, ilçede ikamet eden vatandaşların huzur ve güvenliği için koordineli bir şekilde sahaya çıktı. Sincan'daki boş alanlar, pazar yerleri, park-bahçe gibi yerler denetlendi. Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyen, drift atarak çevreye korku salan, başkalarını rahatsız eden kişileri uyararak, gerekli işlemleri uyguladı. Ortak denetim vatandaştan da tam not aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bazı şahısların pazar yerleri ve park alanlarında uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Belediye olarak bu tür olumsuzluklara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz iş birliğinde bu alanlar düzenli olarak denetlenmekte, kamu düzenini bozan kişi ve araçlara karşı gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır. Pazar yerlerimizin amacı dışında kullanılmasına ve toplum huzurunu bozan hiçbir duruma göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA