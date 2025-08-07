Sincan\'da \'Mahallede Genciz\' Programı Gençleri Buluşturdu

Sincan Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen 'Mahallede Genciz' programı düzenlendi.

Sincan Park'ta gençlere yönelik önemli bir program düzenlendi, 'Mahallede Genciz' programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sincan Park'ta düzenlenen etkinlikte gençler, merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir, Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Halil Atasoy, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, AK Parti Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Celalettin Keskin ve çok sayıda genç katıldı.

Buluşma öncesi Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri mini bir konser verdi. Program boyunca gençler sosyal, kültürel ve eğitimle ilgili birçok konuda görüşlerini paylaştı, merak ettiği sorulara yanıt buldu.

Başkan Ercan, gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin fikirlerine, düşüncelerine ve beklentilerine kıymet veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bu aydınlık yarınlarımızın mimarı gençlerimiz olacaktır. Türkiye Yüzyılı idealine gençlerle birlikte yürüyor, her buluşmamızda bu davanın en kıymetli neferlerinin gençlerimiz olduğunu bir kez daha görüyoruz. İyi ki varsınız gençler" ifadelerini kullandı. - ANKARA