Sincan Park\'ta Satranç Turnuvası Heyecanı

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Sincan Belediyesince hizmete kazandırılan "Sincan Park"ta düzenlenen satranç turnuvası heyecanı devamı ediyor.

Ankara'da parmakla gösterilen yeşil alanlardan biri olan Sincan Park bu kez satranç sporuna gönül verenleri ağırladı. Sincan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Satranç Turnuvası'nda nefesler tutuldu, Türkiye'nin dört bir köşesinden Sincan Park'a akın eden sporcular büyük heyecan yaşadı.

İlk gün kıyasıya yarışan sporcular 7 farklı kategoride mücadele verdi. Büyük bir sabır ve dikkatle hamlelerini yarıştıran sporcular izleyicilerin de büyük beğenisini topladı.

Türkiye'de satranç sporunun yaygınlaşması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacını da taşıyan turnuva, Pazar günü de devam edecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara para ödülü yanında kupa ve madalya da takdim edilecek. - ANKARA