Sincanlı öğrencilerden kan bağışı rekoru

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yürütülen kampanya ile bir günde 2 bin 809 kişi kan bağışı yaptı.

Sincanlı öğrenciler dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Hazırlıkları aylar önce başlayan kan bağışı kampanyası Türkiye rekoru ile sonuçlandı. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ın koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada bir günde 2 bin 809 kişi kan bağışı yaptı. İlçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı kampanya gece geç saatlere kadar devam etti. Sincanlılar TUSAŞ'a yapılan ve 5 şehit verdiğimiz hain terör saldırısına tepkilerini kampanyaya verdikleri destek ile ortaya koydular. 9 merkez okulda yürütülen kampanyaya Sincanlıların desteği ve ilgisi büyük oldu. İlçe genelinde öğrencilerin öncülük ettiği kampanyanın ilki gecen yıl yapılmış ve bin 364 kişi bağış yapmıştı. Bu yıl ise destek katlandı ve Türkiye rekoru kırıldı. Kan bağışı kampanyası için ilçede adeta seferberlik ilan eden Kaymakam Levent Kılıç sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türk milletindeki dayanışma ruhunun en zor zamanlarda kendini gösterdiğini ifade eden Kılıç, "Biz birliğe, bütünlüğe inanan, iyilikten beslenen bir milletiz. Sincanlıların kan bağışı kampanyamıza desteği içinde bu gerçeği ve anlamı taşıyor. Tüm süreç büyük bir motivasyonla ve adeta bir seferberlik anlayışı ile yürütüldü. Yüreğini, emeğini, kanını veren tüm yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA