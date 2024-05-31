Sincik İlçe Müftülüğü\'nde 4-6 yaş Kur\'an Kursu mezuniyet töreni düzenlendi

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Sincik İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Program, öğrencilerin Kur'an tilavetleriyle başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Akgöz açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Filistinlilere ithafen Mescid-i Aksa şiiri okudular ve "Ekmek" adlı tiyatro gösterisi sergilendi.

Programın sonunda, İlçe Müftüsü Akgöz ve İlçe Vaizi Hasan Hüseyin Çabuk öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Ayrıca, İlçe Müftüsü Akgöz, öğrencilere ve başarılı çalışmalarından dolayı Kur'an Kursu hocaları Dilruba Çakmak ve Şeyma Kurtuluş'a teşekkür etti. - ADIYAMAN