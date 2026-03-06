Sincik'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Sincik'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

06.03.2026 17:13  Güncelleme: 17:15
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda şehit aileleri, gaziler ve ilçe protokolü aynı sofrada bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hasan Yolcu, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, kurum amirleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Fatih Yıldız, şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerin fedakarlıklarının milletin en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını vurguladı. İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Sincik, İftar, Yerel, Son Dakika

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
