Sincik\'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda şehit aileleri, gaziler ve ilçe protokolü aynı sofrada bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hasan Yolcu, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, kurum amirleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Fatih Yıldız, şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerin fedakarlıklarının milletin en kıymetli emanetleri arasında yer aldığını vurguladı. İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN