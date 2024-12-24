Sincik\'te Yoğun Sis Etkili

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sincik ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Etkili olan sis hayatı olumsuz yönden etkiledi. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Sincik- Kahta karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. - ADIYAMAN