Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

25.04.2022 10:32

- Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor Bu yıl 4.'sü düzenlenen Sındırgı kitap fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

- Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

BALIKESİR - Bu yıl 4.'sü düzenlenen Sındırgı kitap fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BAYŞAD işbirliği ile 23 - 29 Nisan arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Sındırgı 4. Kitap Fuarı düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Ramazan ayı etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte yayın evleri okurlarla buluşurken, her gün farklı yazarlar imza günleri ve konferanslarla öğrenci ve vatandaşlarla buluşuyor. Kitap Fuarına bu yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekleniyor. 23-29 Nisan tarihleri arasında 12.00 - 00.00 saatleri arasında açık kalacak fuarda yazarlar imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak.

Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı ile Sındırgı'da

50 yayınevi ve 45 şair - yazarın katılacağı fuarda, beş gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri, çocuk etkinlikleri ve imza etkinliği düzenlenecek. Sındırgı Ramazan Sokağı alanında gerçekleştirilen kitap fuarında 25 Nisan Pazartesi Kertil Şiir Akşamları, 26 Nisan Salı panel, 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi Özel programı, 28 Nisan Perşembe Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Kavuklu Okuyor Orta oyunu, 29 Nisan Cuma günü ise yazar Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı yer alacak. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilecek sahne etkinlikleri teravih namazı sonrasında başlayacak.

Ramazan ayının kitapla buluştuğunu ve bir kültür sanat şöleninin Sındırgı'da yaşanacağını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'mızda her alanda eğitime destek olmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca yol yapmak fiziki hizmet etmek değildir. Sosyal projeler ile refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu arttırmak da bizlerin görevi. Bu alanda özellikle eğitim alanında ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için olan her projede yer aldık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, eğitimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok yazarın yer aldığı fuarımızda kültür ve sanat şöleni yaşanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı fuara bekliyorum. Sadece Sındırgı'lı değil, çevre ilçelerdeki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızda bu fuardan ve etkinliklerden mutlaka faydalanmalı. Gelecek neslimizi, vatandaşlarımızı okumaya teşvik edecek uygularımız devam edecek" dedi.

Kurdeleyi minikler kesti

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen Sındırgı 4. Kitap Fuarı açılışında sahne alan Sındırgı Belediyesi minikler halk oyunları ekibinin muhteşem gösterisi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay " Gerçekten özlediğimiz bir gün oldu bugün. Pandemi sebebiyle bir araya gelememiştik. Maskeler altında iki senemiz geçti. Kitap fuarımıza da ara vermiştik ama, bugün bu anlamlı günde, Çocuk bayramının olduğu bu gün de biz çocuklarımızla buluştuk. Aynı zamanda da kitaplarımızla çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. " dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı ölçeğindeki bir yerde böyle bir fuar kolay bir hadise değil. Organizasyonu yapan firmaya teşekkür ediyorum. Bu fuara belediye kasasından destek olarak para verilmedi. Organizasyon satacak parasını kendisi elde edecek. Böyle bir fuar hakikaten güzel bir hadise. Yazarlık mektebimizde ilçemizde devam ediyor. Buradaki kitap fuarına katılan ve katılacak olan bütün yazarlarımızı da tebrik ediyorum. Allah nicelerini bize yaşatsın, bu güzel etkinlikleri ve fuarları devam ettirelim" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi de minkler tarafında kesildi. Açılış ve çocuk bayramına özel olarak Sındırgı Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ikram edildi, oyuncaklara binmek isteyen çocuklar için jeton dağıtıldı. Ücretsiz şişme oyun grupları fuar boyunca 22.00 - 23.00 saatleri arasında açık kalacak.

Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

YORUMLAR
500
İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI İNEGÖLLÜLER SAHURA RUMELİ EZGİLERİ İLE UYANDI

Sındırgı, Hisarcık, oyunlar, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sındırgı 4. Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement