Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul'da da hissedildi.

Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlara parklara akın etti. Panikleyen vatandaşlar aileleriyle birlikte en yakındaki parklara akın ettiler. Bazı vatandaşlar bavul ve evcil hayvanları ile birlikte geldi. kimileri geceyi parkta geçireceğini ifade etti.

Cengiz Fettahoğlu, "Hissettim. Deprem olduğunda evdeydim. Çok korkmadım. Çünkü tektim. Bayağı sallandı. Parka geldim. Biraz burada kaldıktan sonra eve geçeceğim" dedi. - İSTANBUL