Sındırgı\'da Cuma Namazı Çadırda Kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı AFAD tarafından kurulan çadırlarda eda edildi.

10 Ağustos'ta merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında bazı camiler ibadete kapatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için cuma namazı kılınmak üzere AFAD koordinasyonunda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çadırlar kuruldu. Cuma namazı öncesinde görevli imamlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Vatandaşlar, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. - BALIKESİR