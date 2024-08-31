Sındırgı'da Panayır Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Sındırgı'da Panayır Heyecanı Başladı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 100 yılı aşkın bir geleneğe sahip Sındırgı Kocakonak Panayırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Panayırda çocuklar eğlenirken, esnaf ve vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Panayır, 3 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleriyle son bulacak.

31.08.2024 10:06  Güncelleme: 10:11
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Sındırgı'da panayır heyecanı başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 100 yılı aşkın bir geleneğe sahip Sındırgı Kocakonak Panayırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

29 Ağustos'ta başlayan 3 Eylül'e kadar sürecek olan Panayır 'da kimileri çocukluklarını yad ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını geziyor. Çocuklar ise kurulan Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Sındırgı'nın Kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinlikleri ile panayır son bulacak.

Esnaf ve vatandaşlar katılımdan memnun

Eski bir sergi geleneği olan panayırda ilçe esnafı başta olmak üzere, çeşitli il ve ilçelerden de sergiler bulunuyor. Ziyaretçilerde esnaf da katılımdan ve organizasyondan memnun durumda.

İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay ve Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak ile birlikte panayırda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Panayır heyecanı 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri ile ilçe geneline coşku yayacak. 3 Eylül Kurtuluş Gününde ise Volkan Konak rüzgarı esecek.

Kaynak: İHA

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