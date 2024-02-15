Sındırgı'da yatırımlar nüfusu arttırdı
Sındırgı'nın nüfusu 32 bin 879 oldu
BALIKESİR - Sındırgı Belediyesi'nin 2004 yılında hazırladığı stratejik planların yanı sıra ilçede turizm ve tarımda yakalanan başarı meyvelerini vermeye başladı. Yıllardır hep göç veren Sındırgı, bu yıl 288 kişi göç alarak nüfusunu 32 bin 879 oldu.
Planlar doğrultusunda tamamlanan göletlerin kırsal mahallelerde sulu tarımı artırması ve konutta jeotermal ısınma süreciyle Sındırgı'da yeni bir dönem başladı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçe nüfusunun 2019'a kadar 52 binden 32 binlere kadar düştüğünü, ancak son yıllarda yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
Başkan Yavaş, şunları kaydetti: "Sulu tarım ve jeotermale bağlı yaptığımız işlerle beraber stratejik planla vatandaş artık bu şehre 'yaşanılır' demeye başladı. Şu anda nüfusumuz 33 binlere dayandı. Sındırgı'nın nüfusu 2022 yılında 32 bin 480'den 2023 yılında 32 bin 879'a yükseldi. Son bir yılda ölüm oranı daha yüksek olmasına rağmen nüfusumuz 399 arttı. Biz bu artışın çok hızlı olmasını da istemiyoruz. Doğamızı bozmasınlar. Birden hormonlu şeyler de olsun istemiyoruz. Kentin doğal yapısını bozmadan, sanat ve kültür yönüne ağırlık vererek büyümemizi sürdüreceğiz. Doğal şehir felsefemizle büyüyen ve hayata geçirdiğimiz projelerle günden günde istihdamın arttığı geri dönüşlerin başladığı bir Sındırgı'yı hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.
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