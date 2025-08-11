Sındırgı\'daki Depremde TDV Ekipleri Destek İçin Bölgeye Ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Kentsel Arama Kurtarma Ekibi ve TDV Kütahya Şubesine ait Mobil İkram Aracı, gece saatlerinde bölgeye ulaştı.
Ekipler, enkaz çalışmalarında görev alan personele ve depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamaya başladı.
TDV Kütahya yetkilileri, "Rabbimiz afetlerden memleketimizi muhafaza eylesin" temennisinde bulundu. - KÜTAHYA
