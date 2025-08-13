Sındırgı'daki Depreme Veterinerlerden Destek - Son Dakika
Sındırgı'daki Depreme Veterinerlerden Destek

13.08.2025 10:16
Depremde hasar gören veteriner kliniklerini ziyaret eden Ali Eroğlu, yardımların yapılacağını duyurdu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören meslektaşının binasını ziyaret etti. Sındırgı'da inceleme yapan Başkan Eroğlu, meslektaşlarının uğradığı zararlar için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana geldi. İlçe merkezindeki ticaret hayatını etkileyen deprem birçok işletmeyi de zorda bıraktı. İlçeyi ziyaret eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, incelemelerde bulundu. Veli Özçelik'e ait veterinerlik binasının yanındaki eski evin duvarının depremde göçmesinden dolayısı Özçelik'in veterinerlik dükkanı da hasar gördü. Hasarın yanı sıra bir çok ilacın da zayi olduğu depremin ardından Veteriner Veli Özçelik de taşınma kararı aldı. Başkan Eroğlu, "Merkez üssü Sındırgı olan deprem dolayısıyla biz de Sındırgı'ya geldik. Balıkesir ve İzmir Veteriner Odası Hekimleri Başkanımız ve denetim kurulu üyelerimiz ile birlikte meslektaşlarımızın kliniklerini ziyaret ettik. Birçok klinikte önemli oranda maddi hasar oluşmuş. Klinikler kullanılmaz duruma gelmiş. Arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Daha önceki depremlerde ve yangınlarda olduğu gibi veteriner hekimleri arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez yineliyoruz. Arkadaşlarımız, kendilerine ait zararları tespit edecekler. Birlik olarak da yapmamız gerekenleri Balıkesir Veteriner Hekimleri Başkanımız ile istişare ediyoruz. Gerekli yardımlar birlik tarafından yapılacak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

09:55
