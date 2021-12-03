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Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi - Son Dakika

Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi

03.12.2021 11:39
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi

2004 yılında başlayan stratejik hedefleri adım adım gerçekleştiren ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yerel kalkınmada örnek olarak gösteriliyor.

2004 yılında başlayan stratejik hedefleri adım adım gerçekleştiren ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yerel kalkınmada örnek olarak gösteriliyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın stratejik hedeflerini doğru belirlemesi, şehrin değerlerini en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıp gün yüzüne çıkarması ve sosyal belediyeciliği her kesime yayması ile başlayan serüven, ilçedeki gelişimler her kesimde merak uyandırdı. Özellikle kültürel değerlerin yaşatılması, ilçedeki doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, tarımsal faaliyetler, turizm ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar diğer belediyeler tarafından da örnek alınıyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve belirli bir hedef doğrultusunda büyüme planlarının uygulandığı ilçe "Yerel Kalkınma Örneği" olarak gösteriliyor. Özellikle siyasiler, belediye başkanları, kadın kooperatifleri ve turizmciler ilçeyi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Özellikle Akpınar Yaşam Merkezi, Kışla Müze han, Güreş Evi, Kocahan projesi, Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesisi gibi sayısız proje inceleme gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Sındırgı'nın insanı etkileyen güzel bir kent olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Recep Altepe "Bugün Sındırgı'dayız. Sındırgı gerçekten bizleri etkileyen çok hoş, güzel bir kentimiz. Özellikle tarihi kültürel mirasları, tüm derinlikleriyle birlikte korunan ve bu değerlerin birer birer ortaya çıkardığı güzel şehrimiz. Bu konuda sayın başkanımız Ekrem Yavaş'ı tebrik ediyoruz. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz Güreş Müzesi. Benim de ilk defa gördüğüm bir müze oldu Güreş Müzesi, ve çok etkilendim gerçekten. ve burada özellikle Sındırgı denince akla gelen başta tabi güreş sporumuz. Ecdat yadigarı, ata sporumuz. ve bununla ilgili burada Sındırgıda önemli bir tarih, büyük bir tarih var. Bu da bu müzeye yansımış. Biz de birçok merak ettiğimiz bu konudaki şeyleri de burada gördük, yakaladık. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bu tarihi kültürel mirasımıza, ecdadımıza, tüm değerlerimize sahip olan ve bunu en güzel şekilde besleyen sayın başkanımız Ekrem beyi ve ekibini kutluyoruz" dedi.

Ankara' da ki söylentiler neticesinde Sındırgı'ya geldiklerini belirten Gölyaka Belediye başkanı Yakup Demircan "Sındırgının methiyesini duyduk Ankara'daki daire başkanlarımızdan genel müdürlerimizden. Ekrem Bey'in çalışmalarını yerinde gidin görün. Gerçekten Sındırgı'ya çok güzel hizmetler yaptığını duyduk. ve biz de Ekrem Bey'in bu özverili çalışmalarının kopyasını çekmek için biz de kendi bölgemize değer katmak için Ekrem Bey'den kopya çekmeye geldik" dedi.

Sındırgı'da gerçekleştirilen yatırımların kendileri için de farklı bakış açıları oluşturduğunu belirten Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral "Hem ufkumuzu açacak projeleri görmüş olduk. Çok sağolun. Yaptığınız emeğe çok teşekkür ediyoruz. Hem ilçeye çok büyük katkıları olmuş. Bizler için de farklı yönler, bakış açısı sağlayacak bir projeleri görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuşurken Yalova Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer Örnek alınabilecek birçok çalışmayı canlı olarak gördüklerini belirterek "Çok güzel. Sındırgı çok güzel, tarihi çok güzel. Bu yaptıklarınız hizmetler çok güzel. Örnek alabileceğimiz birçok şeyler gördük Sındırgı'da. Tabi siz tecrübeli bir belediye başkanısınız. Sizin tecrübelerinizden faydalanmamız lazım. Hanımla bakışıyoruz böyle gezerken bayağı kopya çektik" dedi.

Yalova Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar ise " Sındırgı çok güzel, çok beğendim başkanım. Tabiki örnek almamız gereken fikir alışverişi paylaşmamız gereken sağ olun sizler de bizleri bugün burada misafir edip bilgileri paylaştınız. Ürünlerinizi tarihinizi bizlerle paylaştınız. Örnek almamız gereken çok şey var. Bizler de aynı şekilde bekleriz sizleri" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Güreş, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi - Son Dakika


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