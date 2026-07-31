Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh...

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Dedetaş hakkında tutuklama talebi

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutukluma talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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