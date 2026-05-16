Sınıfta Doğan Sokak Kedisi Öğrencileri Sevindirdi
Sınıfta Doğan Sokak Kedisi Öğrencileri Sevindirdi

16.05.2026 10:26
Tunceli'de bir ilkokul sınıfında doğum yapan sokak kedisi ve yavruları, öğrencilerin sevgi odağı oldu.

Tunceli'de bulunan Diyap Ağa İlkokulu'nun 3A sınıfında yaşanan olay, öğretmen ve öğrencileri hem şaşırttı hem sevindirdi. Okula gelen hamile bir sokak kedisi, sınıfta kendisine güvenli bir alan bulunca burada doğum yaptı. Öğretmen ve öğrencilerin sahip çıktığı anne kedi ile 5 yavrusu kısa sürede okulun en özel misafirleri haline geldi. Öğrenciler, yavruların rahatsız olmaması için dikkatli davranırken, diğer sınıflardan gelen öğrenciler de kedileri uzaktan izliyor. Sınıfta yaşanan bu durumun çocuklarda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini artırdığı belirtiliyor.

"Kediyi sadece sınıf değil, okul sahiplendi"

Diyap Ağa İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Hatay Demir, "Kedimiz okulumuzda daha önce öğretmen arkadaşlarımız tarafından okulun bodrum katında ve yan taraftaki ana sınıfında besleniyordu. Sınıfa geldiğinde doğum yapmak üzereydi. Miyavlayıp durdu, kapıyı açtığımda yer aradı kendisine. Biz de 'gelmişse başımız üzerinde yeri var' dedik ve onun için doğuracak ortam hazırladık. Kediyi sadece sınıf değil, okul sahiplendi. Günlük ziyaretçilerimiz var sınıfta. Çocuklar gerçekten o yavruları anlıyorlar, hissediyorlar. Akşamları giderken 'iyi akşamlar' gelirken 'günaydın' diyorlar. Diğer sınıflardaki öğrenciler görmek istiyor. Yaklaşırken de yavruları rahatsız etmeyecek şekilde uzaktan, hiç dokunmadan seyrederek gidiyorlar. Okulda bir sevgi pıtırcığı var. Böyle bir kedimiz ve yavruları olduğu için çok mutlular. Şu an sınıfımızın misafirleri. Ne zamana kadar sürer bilmiyorum ama şimdi elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sınıf mevcudumuz 18 kişi oldu, kediyle hep ders yapıyoruz"

3A sınıfı öğrencilerinden Hüseyin Roni Talay, "Bir kedi öğretmenimizin dolabının arkasını beğendi. O kediyi kardeşime benzetiyorum. Ona benzetince onu özlüyorum. Sınıf mevcudumuz 18 kişi oldu. Kediyle hep ders yapıyoruz, kedi hep ders öğreniyor. Matematik dersi yapınca matematik öğreniyor, ritmik saymaları öğreniyor" diye konuştu.

Diğer öğrenci Elif Yıldırım ise "Bir ara kedi geldi sınıfımızın kapısında miyavladı. En sonunda içeriye aldık. Etrafta döndü dolaştı, şu arkalara gitti. Sonra öğretmenimizin dolabının yanında rahat etti. Orada bir gün kaldı. Biz sabah okula geldiğimizde ir tane siyah yavru gördük. Aynı gün diğerleri doğdu 5 yavru oldu. Biz çok sevindik. Kedinin yanından hiç ayrılmadık. Çok mutluyum bize herkes 'bakabilir miyiz' diyor. Biz de kediler rahatsız olmasın diye 'tamam ama sırayla bakın' falan diyoruz. Ben çok mutluyum bu durumdan kediler hep bizimle kalsın istiyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

