Sınır okulunda öğrencilerin ilk konser heyecanı

Gönüllü piyanistin çocuk aşkı sınır tanımıyor

ŞIRNAK - Şırnaklı ilk piyanist sınır köylerindeki okullarda öğrencilere yönelik konser verip piyano çalıyor. Kato Dağı eteklerindeki köy okullarındaki öğrencilere piyano öğretip şarkılar söyleyen genç piyanist gönüllü olarak her yere gidiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki Cemil Gökçe ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bu gün okul bahçesinde minik bir konser verildi. Akiset Atan isimli Şırnak'ın ilk piyanisti proje gerçekleştirme hedefiyle 10 yıldır köy köy dolaşarak konserler veriyor. İlk defa Beytüşşebap'ta çocuklara yönelik verilen konser ile köy okulundaki çocuklara güzel anlar yaşatıldı. Piyanosunu yanında gezdirip köy köy dolaşan piyanist Atan, gönüllü olarak bölge bölge dolaştığını söyledi. Atan, "1998 yılında 12 yaşında keşfedildim. Özel bir üniversitede eğitim aldım. Sanat eğitimi aldıktan sonra buralara geldim. Şırnak'ın ilk piyanisti benim. İlçelerimizde köylerimizde minik söyleşi ve konserler veriyorum. 1 saat sürdü konserimiz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bizlerde çok mutluyduk. Tarihte ilk defa böyle bir konser veriliyor. Bütün dünyada sanatı yayma adına her yerdeyiz. 4 saatlik bir yolun ardından buraya geldik. Sınır boylarında bizleri karşılayan kardeşlerimizle beraber oluyoruz. Son yıllarda güvenlik güçlerimizin sayesinde huzur ve güven hakim, herkesi buralara davet ediyorum. Bütün sanatçılarımız gelsin görsün keşfetsin buraları" dedi.

Nazlı Uce isimli öğrenci ilk defa piyanist görmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Uce, "Yıllardır ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çok mutlu olduk. Hep böyle olsun" diye konuştu.

Muhammet Adıyaman adındaki öğrenci ise "ilk defa piyanist gördük bize şarkı söyledi çok eğlendik. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.