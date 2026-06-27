Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "220 Bin Kişiye Hizmet Verecek Altyapıyı Kuruyoruz"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte üç biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirileceğini belirterek, çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 220 bin kişiye hizmet verecek altyapının oluşturulacağını söyledi. Gürbüz, arıtma yatırımları sayesinde Sinop'un "Mavi Bayraklı Plaj" sayısının da artacağını ifade etti.

Sinop Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Gürbüz, uzun yıllardır kentin önemli ihtiyaçlarından biri olan biyolojik arıtma tesisleri için somut adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2016'da Bostancılı, Korucuk, Osmaniye ve Ordu mahallelerinin merkeze bağlanmasının ardından bu bölgelerde ciddi altyapı eksiklikleri bulunduğunu ifade eden Gürbüz, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının etaplar halinde hayata geçirileceğini söyledi. Altyapı ihalesinin yapıldığını, sürecin ise Kamu İhale Kurumu'nda devam ettiğini belirten Gürbüz, atık suların biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edileceğini kaydetti.

Gürbüz, Bostancılı Mahallesi Akliman bölgesi ile Ada Mahallesi Çukurbağ mevkisinde yapılacak iki biyolojik arıtma tesisinin ihalesinin tamamlandığını, yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İki tesisin toplamda yaklaşık 160 bin kişiye hizmet verecek kapasitede olacağını belirten Gürbüz, üçüncü biyolojik arıtma tesisinin ise Ordu Mahallesi ile Korucuk Mahallesi sınırındaki Kalyoncu Deresi yakınında, mevcut ön arıtma tesisinin bulunduğu alanda inşa edileceğini söyledi. Bu tesisin de yaklaşık 60 bin kişiye hizmet vereceğini ifade eden Gürbüz, imar uygulamaları ve diğer teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından üçüncü tesis için de ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Toplam kapasitenin yaklaşık 220 bin nüfusa ulaşacağını vurgulayan Gürbüz, "İki tesisimizin yer teslimi yapıldı. Üçüncü tesisimizin de gerekli çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihalesini gerçekleştirerek yüklenici firmaya yer teslimini yapacağız." dedi.

Arıtma yatırımlarının çevre ve turizm açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Gürbüz, biyolojik arıtma tesislerinin devreye girmesiyle Sinop'un yeniden mavi bayraklı plajlara kavuşacağını söyledi.

Kentte özellikle Karakum, Orman Kampı ve Yuvam Sosyal Tesisleri bölgesindeki deniz suyu kalitesinin mavi bayrak kriterlerini karşılayabilecek düzeyde olduğunu dile getiren Gürbüz, bugüne kadar biyolojik arıtma tesisi bulunmadığı için mavi bayrak alınamadığını ifade etti.

Yuvam Sosyal Tesisleri'nde kurulan paket arıtma tesisi sayesinde plajın mavi bayrak almaya hak kazandığını açıklayan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Yuvam Sosyal Tesislerimizin plajları artık mavi bayraklıdır" diye konuştu.