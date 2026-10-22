Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gençlere güvenli ilişki semineri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gençlere güvenli ilişki semineri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gençlere güvenli ilişki semineri verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" semineri verdi. Eğitimde öğrencilere karşılıklı saygı, güven, etkili iletişim ve kişisel sınırların korunması anlatıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" semineri düzenledi.

Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam Modüler Seminer Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, gençlerin sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurabilmesi hedeflendi. Fen-Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen programda uzmanlar tarafından öğrencilere; sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan karşılıklı saygı, güven, etkili iletişim, kişisel sınırların korunması ve şiddetsiz ilişki dinamikleri gibi hayati konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

Gençler arasında güvenli ve saygılı bir ilişki kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikte, kişisel sınırların önemi ve şiddetsiz yaşam biçimleri masaya yatırıldı. Eğitimle birlikte öğrencilerin günlük ve sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarının artırılması sağlandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumda şiddetsiz, saygılı ve güvenli bir yaşam kültürünün yerleşmesi amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EğitimSinopKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:45:55. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gençlere güvenli ilişki semineri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei