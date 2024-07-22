Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu

Geniş Video İzle

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı. Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yapılan çalışmaların restorasyon ve kültüre katkı amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

22.07.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu

SİNOP - Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı.

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu çalışmalarında din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı.

Çalışmalar kapsamında bilgiler veren Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Çalışmalarımız Haziran başında başladı. Kasım ayı sonuna kadar çalışmayı hedefliyoruz. İnşallah, her şey yolunda gider. Öncelikle bu yıl için duvar resimlerinin restorasyonuna ağırlık verdik. Kilise içinde daha önce kurduğumuz iskele vardı, burası zaten yapı olarak Roma hamamının bir bölümü. Sonraki dönemde 12'nci yüzyıldan sonra kilise olarak kullanılmış. Çok tahribat vardı. Daha önce hayvan barınağı olarak, tütün kurutmak için kullanılmış. Çok önemli bir yer. Zaten yapının da kilise olarak adlandırılmasının sebebi olan bu mekan. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Restoretörümüz Sedef Öztürk, başkanlığında bir çalışma yapıyoruz. Son Osmanlı dönemine ait buradaki Rum Ortadoks manastırının kilisesi bu, mezarlık kilisesi. Hz. Meryem'in uykusuna, ölümüne adanmış, Hz. İsa'nın göğe yükselişine adanmış bir kilise. O nedenle de, buna uygun olarak Hristiyan ikonuna uygun bir resim programına uygun resimleri yapılmış. 17'inci yüzyılda da, 13'üncü yüzyılda da o dönemlere ait farklı tabakalarda resimler var. Bunları hem farklı dönemleri belirlemek hem ikonunu ortaya çıkarmak hem de restore edip kültüre, tarihe katkı sunmak amacındayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gülgün Köroğlu, Sinop, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement