Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Mahalli İdarelerin Yerel Taleplere Ağırlık Vermesi Gerektiğini Söyledi

MUSTAFA USTA
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Hem Sinop açısından hem Türkiye açısından baktığımızda, 4 yıl sonraki genel seçimleri düşündüğümüzde, mahalli idareler yurttaşlarımıza onların taleplerine, onların ortak ihtiyaçlarına, yerel taleplerine ağırlık vermesi gerekiyor. Bu süreç çok iyi değerlendirilirse, memnuniyet oranı artarsa yüzde 37 buçukluk başarı daha da yukarı taşınacaktır. 100 yıllık geçmişi olan partimizi genel iktidara taşıyacak ve cumhurbaşkanı da partili bir başkanımız tarafından olacaktır" dedi.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Gürbüz, kendisine teşekkür amaçlı çiçek gönderilmesini istemediğini, bunun yerine sokak hayvanları için mama ve ekonomik sıkıntıdan dolayı durumu olmayan ailelere çocuk bezi ve mama yardımında bulunulması çağrısında bulundu.
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:
"1977 seçimlerinden bu yana gördük ki, ilk defa Cumhuriyet Halk Partimizi seçmenimiz Türkiye'de birinci parti yaptı. Bu son derece önemli bir olay. Yaklaşık 50 yıl aradan sonra çok önemli bir gelişme. Yine, bize de seçmenlerimizin yüzde 50'si teveccühte bulunarak, tercihte bulunarak bizi belediye başkanı olarak seçti. Hem Sinop açısından hem Türkiye açısından baktığımızda 4 yıl sonraki genel seçimleri düşündüğümüzde mahalli idareler yurttaşlarımıza, onların taleplerine, onların ortak ihtiyaçlarına, yerel taleplerine çok önemli ağırlık vermesi gerekiyor. Bu süreç çok iyi değerlendirilirse, memnuniyet oranı artarsa yüzde 37 buçukluk başarı daha da yukarı taşınacaktır. 100 yıllık geçmişi olan partimizi genel iktidara taşıyacak ve cumhurbaşkanı da partili bir başkanımız tarafından olacaktır.
"ÇİÇEK YERİNE MAMA ALINABİLİR"
Biliyorum ki, belediye başkanlığına veya kente gelen yerel idarecilere veya seçilmiş kişilere STK'lardan, demokratik kitle örgütlerinden, girişimcilerden, tüccarlardan, vatandaşlarımızdan yüzlerce çiçek geliyor. Bunlar çok değerli mutlaka ama baktığımda seçim kampanyası döneminde sokak hayvanlarının gerekli gıdaya erişemediklerini, onların aç kaldıklarını ve aynı zamanda belediye başkanlığımıza ait hayvan barınağında da yüzlerce köpeğe mama verme noktasında bazı birtakım zorluklar yaşandığını görüyorum. Hem ekonomik olarak hem tedarik anlamda şöyle bir düşüncem gerçekleşti. Bundan dolayı da çok memnun oldum. Mazbatayı almadan önce paylaşım yaparak can dostlarımıza kedi ve köpek maması olarak çiçek yerine bu yardımlarda bulunmalarını talep ettim. Sağ olsunlar, onlarca, yüzlerce bu talebimizi sağladılar. Çiçek yerine Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne mama göndererek bize yardımcı oldular. Bunlardan dolayı gönderen yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
"BUNDAN SONRA HEM SİNOP'A HEM TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"
Seçim kampanyası döneminde karşılaştığımız başka konulardan bir tanesi de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıydı. Çok genç ailelerin, karı kocaların işsiz olduklarını bebeklerinin olduklarını gördüm. Biz o kampanya dönemimizde elimizden geldiği kadar onlara bebek bezi ve çocuk maması yardımında bulunmuştuk. Kendi bütçelerimizden, il genel meclisi, belediye meclisi adaylarımızdan hem belediye başkan adayı olarak kendi bütçemiz oranında o ailelere yardımlarda bulunmuştuk ama dediğim gibi kedi köpek mamasıyla beraber çocuk bezi aynı zamanda bebek maması da gönderebilirler. Bunları da Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde kabul edebiliriz. Hijyenik şartlarda saklarız, soğuk bir şekilde de depolarız diye düşünüyorum. Biz 31 Mart seçimlerini kazandık. Hem Türkiye'de kazandık hem ilimiz Sinop'ta kazandık. Bu son derece sevindirici bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa 100 yıllık şehir tarihimizde ve siyasi parti tarihinde Sinop'ta 4'üncü dönemi kazanmış oldu. Bundan önce 3 dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından belediye başkanları tarafından yönetilmişti. Hem Sinop'ta hem Türkiye'de her şey çok güzel olacak çünkü seçmenin iradesi bunu gösterdi. Biz Sinop'u kazandık, Türkiye'yi kazandık. Ama bundan sonra da hem Sinop'a hem de Türkiye'ye kazandıracağız."
Son Dakika › Yerel › Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Mahalli İdarelerin Yerel Taleplere Ağırlık Vermesi Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde oluşturulan kortej ile Yeni Mahalle'deki miting alanına yürüdü. Helvacıoğlu, mitingde projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ise Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini tanıttı ve destek istedi. İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe ise mahalle ziyaretleri yaparak esnaflar ve vatandaşlarla buluştu ve destek talep etti.
Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması alındı. Ortalamaya göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum ise 39.8'lik kesimin desteğini alıyor.
İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan, Döşemealtı'nın ihtiyacı olan geniş dönüşümü, kent yönetiminin nasıl olması gerektiğini bilen bir yönetimin yapabileceğini söyledi. Afacan, yaptığı projelerle ilçede yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına odaklanarak büyük bir değişimi başlatacaklarını vurguladı.
Vietnam'da bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda adamın karnında yılan balığı olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın vücudundan 30 cm uzunluğunda canlı bir yılan balığı çıkarıldı ve doktorlar balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini belirledi. Balık, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden oldu.
Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist tutuklanırken, olay Rusya'nın son 20 yılındaki en kanlı saldırı olarak tarihe geçti. Soruşturmayı derinleştiren Rus yetkililer, saldırının teröristlerin sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını ve 73 dakika sürdüğünü belirledi. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin katliamı önleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddiasını da beraberinde getirdi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 5 yıllık görev süresinde Edremit'i cazibe merkezi haline getirdiklerini ve birçok temel sorunu çözdüklerini açıkladı. İstihdam, altyapı ve ulaşım sorunlarını da çözmeyi hedeflediklerini belirten Say, gelecek dönemde daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.
Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı canlı yayında emeklilerin sadece devletten beklemek yerine aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını ve uğraşmasını önerdi. Kaşlı, öğretmenlerin geçmişte simit ve su satarak ek gelir elde ettiğini hatırlatarak, vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak işler bulmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, İzmir parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, Adana çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya parçalı bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.
Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin kazanılmasına yönelik mesaj verildi. Programda, Bilecik'in marka bir şehir haline getirilmesi ve AK belediyecilik anlayışının yeniden hayata geçirilmesi hedefleri vurgulandı. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Zafer Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?