Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Mahalli İdarelerin Yerel Taleplere Ağırlık Vermesi Gerektiğini Söyledi

Yerel

MUSTAFA USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Hem Sinop açısından hem Türkiye açısından baktığımızda, 4 yıl sonraki genel seçimleri düşündüğümüzde, mahalli idareler yurttaşlarımıza onların taleplerine, onların ortak ihtiyaçlarına, yerel taleplerine ağırlık vermesi gerekiyor. Bu süreç çok iyi değerlendirilirse, memnuniyet oranı artarsa yüzde 37 buçukluk başarı daha da yukarı taşınacaktır. 100 yıllık geçmişi olan partimizi genel iktidara taşıyacak ve cumhurbaşkanı da partili bir başkanımız tarafından olacaktır" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Gürbüz, kendisine teşekkür amaçlı çiçek gönderilmesini istemediğini, bunun yerine sokak hayvanları için mama ve ekonomik sıkıntıdan dolayı durumu olmayan ailelere çocuk bezi ve mama yardımında bulunulması çağrısında bulundu.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"1977 seçimlerinden bu yana gördük ki, ilk defa Cumhuriyet Halk Partimizi seçmenimiz Türkiye'de birinci parti yaptı. Bu son derece önemli bir olay. Yaklaşık 50 yıl aradan sonra çok önemli bir gelişme. Yine, bize de seçmenlerimizin yüzde 50'si teveccühte bulunarak, tercihte bulunarak bizi belediye başkanı olarak seçti. Hem Sinop açısından hem Türkiye açısından baktığımızda 4 yıl sonraki genel seçimleri düşündüğümüzde mahalli idareler yurttaşlarımıza, onların taleplerine, onların ortak ihtiyaçlarına, yerel taleplerine çok önemli ağırlık vermesi gerekiyor. Bu süreç çok iyi değerlendirilirse, memnuniyet oranı artarsa yüzde 37 buçukluk başarı daha da yukarı taşınacaktır. 100 yıllık geçmişi olan partimizi genel iktidara taşıyacak ve cumhurbaşkanı da partili bir başkanımız tarafından olacaktır.

"ÇİÇEK YERİNE MAMA ALINABİLİR"

Biliyorum ki, belediye başkanlığına veya kente gelen yerel idarecilere veya seçilmiş kişilere STK'lardan, demokratik kitle örgütlerinden, girişimcilerden, tüccarlardan, vatandaşlarımızdan yüzlerce çiçek geliyor. Bunlar çok değerli mutlaka ama baktığımda seçim kampanyası döneminde sokak hayvanlarının gerekli gıdaya erişemediklerini, onların aç kaldıklarını ve aynı zamanda belediye başkanlığımıza ait hayvan barınağında da yüzlerce köpeğe mama verme noktasında bazı birtakım zorluklar yaşandığını görüyorum. Hem ekonomik olarak hem tedarik anlamda şöyle bir düşüncem gerçekleşti. Bundan dolayı da çok memnun oldum. Mazbatayı almadan önce paylaşım yaparak can dostlarımıza kedi ve köpek maması olarak çiçek yerine bu yardımlarda bulunmalarını talep ettim. Sağ olsunlar, onlarca, yüzlerce bu talebimizi sağladılar. Çiçek yerine Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne mama göndererek bize yardımcı oldular. Bunlardan dolayı gönderen yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"BUNDAN SONRA HEM SİNOP'A HEM TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"

Seçim kampanyası döneminde karşılaştığımız başka konulardan bir tanesi de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıydı. Çok genç ailelerin, karı kocaların işsiz olduklarını bebeklerinin olduklarını gördüm. Biz o kampanya dönemimizde elimizden geldiği kadar onlara bebek bezi ve çocuk maması yardımında bulunmuştuk. Kendi bütçelerimizden, il genel meclisi, belediye meclisi adaylarımızdan hem belediye başkan adayı olarak kendi bütçemiz oranında o ailelere yardımlarda bulunmuştuk ama dediğim gibi kedi köpek mamasıyla beraber çocuk bezi aynı zamanda bebek maması da gönderebilirler. Bunları da Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde kabul edebiliriz. Hijyenik şartlarda saklarız, soğuk bir şekilde de depolarız diye düşünüyorum. Biz 31 Mart seçimlerini kazandık. Hem Türkiye'de kazandık hem ilimiz Sinop'ta kazandık. Bu son derece sevindirici bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa 100 yıllık şehir tarihimizde ve siyasi parti tarihinde Sinop'ta 4'üncü dönemi kazanmış oldu. Bundan önce 3 dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından belediye başkanları tarafından yönetilmişti. Hem Sinop'ta hem Türkiye'de her şey çok güzel olacak çünkü seçmenin iradesi bunu gösterdi. Biz Sinop'u kazandık, Türkiye'yi kazandık. Ama bundan sonra da hem Sinop'a hem de Türkiye'ye kazandıracağız."